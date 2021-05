© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Anpal va riformata? Il Reddito di cittadinanza sulle politiche attive non ha funzionato? Sono mesi che lo diciamo e dà l'idea del fatto che guardiamo al Paese in maniera non corporativa". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)