Roma: Pedica (Cdem), ripristinare decoro lapide via Fani

- "Il comune di Roma ripristini il decoro davanti alla lapide che ricorda gli uomini della scorta di Aldo Moro, morti nell'agguato di via Fani". È quanto dichiara in una nota Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Lasciare la lapide in questo stato è un insulto alla memoria - sottolinea Pedica -. A nessuno viene in mente di togliere quelle corone e magari mettere ogni tanto dei fiori freschi per rendere sempre dignitoso il monumento? Con quale coraggio Raggi si ricandida quando per cinque anni non ha mosso un dito per il decoro di questa città? Adesso basta", conclude. (Com)