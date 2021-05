Slovacchia: Covid, da domani coprifuoco dalle 21 all'una nei distretti a basso rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, 3 maggio, l'inizio del coprifuoco dovuto al coronavirus sarà spostato dalle 21 all'una di notte nei distretti della Slovacchia in cui il rischio epidemiologico è più basso. Lo riporta il quotidiano "Denik N". Una deroga al coprifuoco continuerà ad applicarsi per motivi di lavoro o se si ha bisogno di un medico. Nei distretti in cui la situazione epidemiologica resta più seria, segnalata dal colore rosso scuro, il coprifuoco resterà dalle ore 17 all'una. (Vap)