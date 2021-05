Brasile: Covid, sospesa seconda dose CoronaVac per mancanza di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Rio de Janeiro, in Brasile, ha deciso di interrompere la somministrazione della seconda dosi del CoronaVac, vaccino cinese contro il nuovo coronavirus di cui non sono arrivate le dosi necessarie. La sospensione, si legge in una nota del comune, sarà per dieci giorni. "La città di Rio ha portato avanti la vaccinazione con riserva fino ad ora, ma le scorte sono esaurite, come già accaduto in altre città del Brasile. Stando alle indicazioni del ministero della Salute, non ci sarà nessun arrivo del CoronaVac in quantità sufficiente prima del periodo stabilito", si legge nella nota. La somministrazione del vaccino verrà portata avanti solo per i malati oltre i 70 anni di età che hano già ricevuto la prima dose. Il CoronaVac viene prodotto direttamente in Brasile, grazie a un accordo che Pechino ha stretto con l'Istituto Butantan di San Paolo. A fine marzo, i media avevano riferito della mancanza di dosi utili al richiamo in almeno dodici comuni dello Stato di Rio de Janeiro. Poche ore dopo il ministero della Salute annunciava l'imminente distribuzione di oltre 5,2 milioni di dosi di vaccino, in gran parte dello stesso CoronaVac. (Brb)