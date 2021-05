Somalia: Unione africana accoglie con favore revoca proroga mandato Farmajo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha accolto con favore la decisione della Camera del popolo (la Camera bassa del parlamento federale) della Somalia di revocare la proroga del mandato del presidente Mohamed Abdullahi "Farmajo" e di ripristinare l'accordo del 17 settembre 2020 come base per le prossime elezioni. "Il presidente della Commissione elogia il presidente Farmajo per aver messo al primo posto gli interessi del popolo somalo. Il presidente accoglie inoltre con favore il ruolo guida assegnato al primo ministro (Mohamed Roble) per prepararsi a elezioni pacifiche, credibili e trasparenti e garantirne la sicurezza", si legge in una nota della Commissione Ua. "Inoltre, il presidente ringrazia le parti interessate somale per aver ascoltato l'appello del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Ua ad aderire all'accordo del settembre 2020 approvato da tutte le parti interessate come il percorso più praticabile per organizzare le elezioni il prima possibile. Il presidente ribadisce la richiesta di un immediato ritorno al dialogo e al processo di negoziazione. Rassicura la Somalia del sostegno attivo dell'Ua e della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) per questo processo. Il presidente rileva che sarà nominato imminente l'Alto rappresentante dell'Unione africana che fungerà da inviato speciale in Somalia", conclude la nota. (Com)