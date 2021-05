© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagine di governo è "molto eterogenea, ma non ci possiamo permettere di perdere tempo" sul Recovery plan. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Con Draghi c'è un'ottima interlocuzione, ma qui c'è un nodo politico" relativo alla "delega che i partiti daranno al presidente del Consiglio" affinché "sia in grado di operare". (Rin)