Autostrade: Bonomi (Confindustria), rispettare contratti specie se riguardano sicurezza persone

- Sulla vicenda del Ponte Morandi e le responsabilità dei Benetton, "esprimo un doppio giudizio". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite di "Mezz'ora in più" su Rai3. "Non esiste una politica di annunci, ma di fatti. Non si può annunciare l'esproprio di società quotate", ma d'altra parte, "quando si ha un contratto si deve rispettare, soprattutto se coinvolge la sicurezza delle persone", ha precisato Bonomi. (Rin)