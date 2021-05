Roma: Raggi, grazie polizia locale per controlli anti Covid, non abbassiamo la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia Locale per il loro fondamentale contributo a difesa della salute e della sicurezza dei cittadini. Non abbassiamo la guardia". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Va avanti il controllo su tutto il territorio da parte della Polizia locale. Anche in questo weekend gli agenti sono intervenuti per verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni a tutela della salute - spiega la sindaca -. Sono stati oltre 50 gli illeciti contestati per assembramenti, mancato uso della mascherina e la vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Vorrei ricordare a tutti i cittadini che è necessario continuare a seguire le regole indossando le mascherine e mantenendo il distanziamento per non vanificare i sacrifici fatti finora - sottolinea Raggi -. Gli agenti della Polizia locale hanno controllato e sanzionato alcune attività commerciali, come in zona Prati, dove 15 persone consumavano cibi e bevande negli ambienti interni di un locale. In piazza di Santa Maria Maggiore, invece, un gruppo di cittadini è stato multato per essersi radunato oltre la mezzanotte e senza indossare le mascherine", ha concluso la sindaca. (Rer)