Kosovo: Borrell, impegno in Dialogo con Serbia essenziale per percorso Ue

- L'Unione europea vuole vedere il Kosovo avanzare nel percorso europeo e per questo bisogna impegnarsi nel Dialogo tra Belgrado e Pristina facilitato dall'Ue così che si possa avere prima della fine di giugno il primo incontro di alto livello. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel punto stampa dopo il suo incontro con il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. "Sono molto felice di aver ricevuto il primo ministro Kurti oggi", ha detto e lo ha ringraziato per aver scelto Bruxelles come primo viaggio fuori dal Paese dalla sua elezione, "un segnale" dell'importanza data dal Kosovo all'Ue e al percorso verso l'Unione. Borrell ha aggiunto di confidare che l'incontro di oggi sia "l'inizio di una nostra cooperazione intensa per avanzare nelle relazioni". Nell'incontro di oggi Borrell e Kurti hanno discusso delle relazioni bilaterali, del Dialogo tra Belgrado e Pristina, della situazione interna al Paese e degli sviluppi regionali. "Vogliamo vedere il Kosovo avanzare nel percorso europeo", ha continuato Borrell aggiungendo che "il Kosovo non è solo" e può contare sul sostegno dell'Ue alle riforme così come alla lotta al Covid e alla ripresa. (segue) (Beb)