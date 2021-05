© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic, "non paper" su Kosovo fatto da qualcuno vicino a Pristina - Il "non paper" che prevede una soluzione di compromesso fra Serbia e Kosovo potrebbe essere stato redatto da "qualcuno vicino a Pristina". Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riferisce la stampa locale. Vucic ha detto che le autorità di Belgrado stanno "analizzando attentamente" il documento, aggiungendo di non poterne rivelare i dettagli. A questo proposito Vucic ha però osservato che l'impressione è che si tratti di "una strategia deliberata di alcuni che sono più vicini al punto di vista di Pristina che non a quello di Belgrado". Alla domanda su quali conclusioni siano state raggiunte dall'analisi del "non paper" e cosa sia accettabile per la Serbia, Vucic ha detto che alcune parti sono più accettabili del piano di Ahtisaari, ma ciò non significa che la soluzione sia buona. Il capo dello Stato ha fatto così riferimento al piano di pace redatto dal diplomatico finlandese Martti Ahtisaari e presentato a nome delle Nazioni Unite alla conferenza di Vienna sul Kosovo nel 2007. "Tutto questo è complicato, ma non ne parlerei adesso, perché ho alcuni timori aggiuntivi che non vorrei rendere pubblici", ha detto oggi il presidente serbo Vucic parlando con i giornalisti. Il capo dello Stato ha infine precisato di non "voler parlare male" di nessun documento fio a che questo non sarà stato analizzato nel dettaglio. Le dichiarazioni di Vucic vanno in direzione opposta a quelle pronunciate nei giorni scorsi dalla presidente kosovara Vjosa Osmani. (segue) (Res)