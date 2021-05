Kosovo: ex premier Hoti risponde a Kurti, nessuna mancanza di documenti su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha risposto alle accuse dell'attuale premier, Albin Kurti, secondo cui all'attuale governo mancano informazioni sul processo di dialogo con la Serbia "perché manca la documentazione". Kurti ha anche affermato che molte bozze, accordi e dettagli non sono stati trovati e che gli sono stati forniti documenti solamente dall'Unione europea. Hoti, deputato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha scritto su Facebook che Kurti ha ricevuto tutte le informazioni sul processo di dialogo. "L'attuale primo ministro ha ricevuto tutte le informazioni su tutti gli sviluppi del processo di dialogo. Rimango aperto e pronto per qualsiasi informazione su questo processo durante il periodo in cui ho servito come primo ministro del Paese", ha scritto Hoti. (segue) (Alt)