Kosovo: Covid, oltre 200 nuovi casi e 11 decessi da ieri (2)

- Il Parlamento del Kosovo ha aperto nei giorni scorsi i lavori per un dibattito sulla situazione della pandemia da Covid-19 nel Paese e sulla fornitura di vaccini, su richiesta del Partito democratico del Kosovo (Pdk). L'Assemblea del Kosovo dovrebbe inoltre rivedere il progetto di legge per la modifica del codice di procedura penale. Come confermato nei giorni scorsi dalla presidente kosovara, Vjosa Osmani, la priorità del Kosovo è assicurarsi i vaccini anti-Covid. Per questo “siamo molto grati” per l’invio di 95 mila dosi da parte dell’Unione europea, ha dichiarato Osmani, durante un incontro lo scorso 22 aprile con il rappresentante speciale dell'Ue per il Kosovo, Tomas Szunyog, in cui ha ringraziato l’Unione per il nuovo approvvigionamento di vaccino, come riportano media locali. “È molto importante capire seriamente la difficile situazione della pandemia e comunicarla chiaramente, in modo che questo si rifletta nei criteri di distribuzione dei vaccini attraverso iniziative come questa dell'Ue e del programma Covax", ha detto Osmani. (segue) (Alt)