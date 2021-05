Serbia: commissario Ue Varhelyi il 3 maggio a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa di lunedì in Serbia sarà seguita il giorno dopo da quelle in Bosnia Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord. Il commissario si recherà infine mercoledì 5 maggio in Albania e Kosovo. Varhelyi ha sottolineato che la visita nei Balcani occidentali servirà a trasmettere il messaggio chiaro che l'Ue si sta prendendo cura dei suoi partner. "Ci prendiamo cura dei nostri partner, dei loro operatori sanitari e dei cittadini più a rischio. La consegna dei vaccini conferma il nostro continuo impegno a fornire sostegno, come abbiamo fatto dallo scoppio della pandemia", ha scritto il commissario su Twitter. I vaccini, come ricorda la Commissione europea, sono finanziati da un pacchetto del valore di 70 milioni di euro, che la Commissione ha approvato nel dicembre 2020 a favore dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)