Covid: Zingaretti, nel Lazio con vaccino già messo in sicurezza persone più a rischio

- Nel Lazio con il vaccino anti Covid sono stati messi in sicurezza le persone più a rischio, quasi il 100 per cento degli over 80 e "siamo all'80 per cento per la seconda dose". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Sky Tg24 a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale del centro commerciale Porta di Roma. La campagna vaccinale va bene anche "per gli over 70 e c'è una media positiva per over 60. Questo significa mettere in sicurezza chi prima di tutti rischia la vita - ha aggiunto il governatore -. Oggi nel Lazio potrebbero essere superati i due milioni di dosi di vaccino somministrate". Per quanto riguarda la variante indiana, "non abbiamo ancora notizia di presenza nel territorio regionale: il sistema di sorveglianza sanitaria è pienamente attivato", ha concluso Zinharetti (Rer)