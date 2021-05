Colosseo: Franceschini presentando progetto Anfiteatro, “aperto a eventi internazionali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sarà possibile vedere dal centro la maestosità del Colosseo, sarà possibile vedere i sotterranei, sarà possibile fare alcuni eventi di culturali di altissimo livello. Nessuno pensa che diventi un luogo di spettacolo come, chi ha voluto far polemica, ha detto. Ciò non toglie che alcuni eventi di portata internazionale, totalmente rispettosi della tutela, si potranno fare”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del progetto vincitore per la realizzazione del nuovo piano dell’arena dell’Anfiteatro Flavio. “Siamo primo paese che dopo aver organizzato il G7 della Cultura, organizzerà un G20 della Cultura e tutti i ministri della Cultura, il 29 luglio, inaugureranno il G20 della Cultura dall’arena del Colosseo che è il simbolo dell’Italia in tutto il mondo. Credo che questo intervento – ha detto anche Franceschini- farà discutere come è naturale che sia, ma credo che sia un intervento di grande valore che coniuga sostenibilità, tutela e ha anche una innovazione tecnologica molto importante perché” la struttura “si potrà aprire e si potrà chiudere. Una grande sfida per l’Italia e nel 2023 potremo finalmente ammirare lo splendore del Colosseo con la sua arena”. (segue) (Rer)