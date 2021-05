Colosseo: Franceschini presentando progetto Anfiteatro, “aperto a eventi internazionali” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello conservativo poi, 24 unità di ventilazione meccanica distribuite lungo il perimetro controlleranno la temperatura e l’umidità degli ambienti ipogei: in soli 30 minuti sarà garantito il ricambio completo dell’intero volume d’aria. Il piano proteggerà le strutture sottostanti dagli agenti atmosferici, riducendo il carico idrico con un sistema di raccolta e recupero dell’acqua piovana che alimenterà i bagni pubblici del monumento. L'intervento consentirà di ripristinare la lettura integrale del monumento e permetterà al pubblico di comprendere appieno l'uso e la funzione di questa icona del mondo antico, anche attraverso eventi culturali di altissimo livello. Massimiliano Milan di Milan Ingegneria che raggruppa la cordata dei vincitori, ha sottolineato come l’intero intervento non è ancorato alla struttura monumentale e che lo stesso, se un giorno lo si volesse rimuovere, lo si potrà fare riportando l’Anfiteatro Flavio alle condizioni attuali. (Rer)