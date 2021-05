Grecia: Covid, da domani riaprono bar e ristoranti ma con restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia riapriranno domani, 3 maggio, bar e ristoranti, sebbene con rigide restrizioni contro la diffusione del Covid-19, inclusa l'assenza di musica e la chiusura anticipata alle 22:45. Secondo una decisione ministeriale, le varie attività di servizi di cibo e bevande potranno servire solo all'aperto in spazi aperti almeno fino al lunedì successivo, 10 maggio. Inoltre, tutto il personale e i proprietari che lavorano nei locali saranno tenuti a eseguire autotest diagnostici per Covid-19. "I consumatori sono stati attenti (nell'osservare le misure sanitarie) nei giorni scorsi, perché tutti abbiamo capito che siamo a un punto critico e che il mercato deve rimanere aperto", ha detto il segretario generale del Commercio e della Protezione dei consumatori greco, Panagiotis Stampoulidis, nei giorni scorsi. (segue) (Gra)