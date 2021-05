Grecia: Covid, da domani riaprono bar e ristoranti ma con restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il settore della ristorazione, la Grecia dovrebbe essere in grado di riaprire le sue porte ai turisti a partire dal 15 maggio, come ha ribadito di recente il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis nel corso di un discorso televisivo alla nazione. "I vaccini, i test ed il tempo bello ci rendono fiduciosi che questa avventura senza precedenti sta finendo", ha affermato Mitsotakis in riferimento alla pandemia. Il premier ellenico ha tuttavia chiarito che il tasso dei contagi da Covid-19 è ancora troppo elevato e per questo i cittadini della Grecia non dovrebbero effettuare spostamenti nel fine settimana della Pasqua ortodossa che inizia il 30 aprile. "Ho detto che il nostro scopo è quello di passare una Pasqua sicura ed un'estate libera", ha concluso il capo del governo di Atene. (Gra)