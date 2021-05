Recovery: Cambiamo, Commissione bicamerale per iter rapido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti e le riforme contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e nel Piano complementare "dovranno intraprendere in Parlamento un iter rapido di approvazione. Si istituisca allora una Commissione bicamerale, rappresentativa di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, dove l'esame possa essere accurato, ma velocizzato, e tutti siano chiamati a contribuire al miglioramento". Lo propone in una nota l'esecutivo nazionale di Cambiamo, il partito guidato da Giovanni Toti. "L'iniziativa sarebbe in linea con quanto previsto dalla Commissione Ue per l'approvazione degli interventi disposto dal Piano e servirebbe a procedere rapidamente anche all'esame di quanto si intende finanziare con fondi nazionali ma in linea con il Recovery. La semplificazione è una delle riforme essenziali anche alla realizzazione stessa del Piano, applichiamola in Parlamento senza venir meno alle prerogative istituzionali dell'organo legislativo", conclude la nota.(Com)