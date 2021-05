El Salvador: parlamento cambia vertice procura e corte costituzionale, le reazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del nuovo parlamento del Salvador, che forte di una maggioranza legata al presidente Nayib Bukele, ha nominato un nuovo procuratore generale e nuovi membri della sezione Costituzionale della Corte suprema di Giustizia (Csj), ha iniziato a destare allarme nella comunità internazionale. Julei Chung, sottosegretario di stato Usa con delega alle Americhe, ha avvertito che "l'esistenza di una forte relazione tra gli Stati Uniti ed El Salvador dipenderà da quanto il governo del Salvador sosterrà la separazione di poteri e le norme democratiche". Il direttore di Human Right Watch (Hrw), Juan Miguel Vivanco, ha detto che "Bukele rompe lo stato di diritto e cerca di concentrare tutto il potere nelle sue mani". Non si è fatta attendere la contro reazione di Bukele. "Ai nostri amici della Comunità internazionale: vogliamo lavorare con voi, commerciare, viaggiare, conoscerci e auitare per quanto possiamo. Le nostre porto sono aperte più che mai. ma con tutto il rispetto: stiamo facendo pulizia in casa... e questo non vi riguarda", ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (segue) (Mec)