Colosseo: Giro (Fi), bene la costosa arena ma è stato accantonato il centro servizi

- "Il progetto della nuova arena del Colosseo è pregevole ma molto costoso e dall'esito assai problematico e di scarsa durabilità. E poi mi chiedo che fine abbia fatto il bando per realizzare la grande cupola verde in prossimità della collina Celio per realizzare il Centro servizi e accogliere così i milioni di turisti del Colosseo". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Come scrivo nel mio ultimo libro si tratta di un complesso per sistemare biglietterie, toilette, bookshop e caffetteria, una sorta di parallelo della Piramide del Louvre, così come era stato previsto dalla Convenzione firmata per lo Stato dal Commissario ad acta all'area archeologica romana Roberto Cecchi e dalla Tod's, a costo zero per lo Stato, mentre l'arena franceschiniana ci costerà oltre 20 milioni di euro, una spesa che supera quella devoluta da uno sponsor per restaurare tutto il Colosseo, facciate, corridoi interni e sotterranei. La Corte dei Conti che elogiò la grande sponsorizzazione da parte di Diego Della Valle per il restauro integrale del Colosseo ha qualcosa da dire sull'azzardo di Franceschini, ministro per la Cultura da troppi anni?". (Com)