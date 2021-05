Serbia: commissario Ue Varhelyi domani a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, sarà domani, 3 maggio, in Serbia per una visita ufficiale. Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota rilanciata dall'emittente televisiva "N1". La Serbia rappresenta la prima tappa di un "tour" nei Balcani occidentali che vedrà al centro la risposta dei Paesi dell'area alla pandemia di Covid-19 e il sostegno fornito dall'Unione europea. La visita di Varhelyi coincide con la prima consegna di vaccini anti Covid donati da Bruxelles e distribuiti sotto il coordinamento dell'Austria. "Questi vaccini aiuteranno ad accelerare le campagne di vaccinazione, oltre a garantire che tutti gli operatori sanitari in prima linea e alcuni dei gruppi più vulnerabili siano vaccinati", si legge nel comunicato. (Seb)