Primo maggio: Di Battista, in Rai licenziare chi censura, non è vendetta ma giustizia

- "Noto che molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso Fedez-Rai di ieri sera. Tutti ad esprimere solidarietà a Fedez. Bene, ma la solidarietà non è sufficiente e diventa pelosa se ad esprimerla è la stessa classe politica (più o meno tutta) che da anni ha lottizzato la televisione pubblica". Lo scrive su Facebook l'ex parlamentare del Movimento cinque stelle, Alessandro Di Battista. "Devono saltare le teste dei dirigenti Rai che hanno provato a censurare. Devono perdere lo stipendio. Non c'è altra soluzione. Così se un domani altri dirigenti della televisione pubblica (magari piazzati da qualcun altro) dovessero avere la malaugurata idea di purgare, inquisire o epurare, beh, ci penserebbero due volte", spiega per poi aggiungere: "Affinché le cose cambino qualcuno deve perdere il posto di lavoro. Non è vendetta. E' giustizia. Perché peggio delle censura c'è solo l'ipocrisia". (Rin)