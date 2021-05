Primo maggio: De Petris (Leu), su tentativo censura Rai risponderà in Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tentativo di censura operato dal Servizio pubblico nei confronti di Fedez è una cosa molto grave. Richiama metodi e abitudini del passato che credevamo sepolti". Lo afferma in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato e membro della Commissione di vigilanza Rai, Loredana De Petris. "Sia la vicedirettrice di Rai3 che ha chiesto a Fedez di non esprimere in libertà le proprie opinioni, sia i vertici del Servizio pubblico dovranno chiarire e risponderne in commissione di vigilanza". (Com)