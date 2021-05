Spagna: Iglesias (Podemos), a Madrid e in Europa c'è una minaccia fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una minaccia fascista a Madrid, in Spagna e in Europa. Lo ha affermato il leader di Unidas Podemos e candidato alla presidenza della Comunità di Madrid, Pablo Iglesias, che in un''intervista al quotidiano "El Pais" ha chiarito che alcuni circoscrivono questa parola alle esperienze storiche della Germania nazista, dell'Italia fascista degli anni Trenta ma quello che è avvenuto negli Stati Uniti di Donald Trump o nel Brasile di Jair Bolsonaro può essere qualificato con il nome di "fascismo". A questo proposito il candidato di Unidas Podemos ha citato l'esempio del manifesto elettorale di Vox "copiato dalla Germania nazista" affisso in varie zone del centro storico di Madrid contro i minori stranieri non accompagnati che percepirebbero molti più soldi delle nonne spagnole. "Il nazismo non è iniziato con i campi di concentramento. Non sto dicendo che sono situazioni equivalenti, ma l'estrema destra è uno dei maggiori pericoli per la democrazia in questo momento", ha sottolineato Iglesias Il leader di Unidas Podemos ha lementato le minacce di cui è oggetto quotidianamente. "Posso uscire, ma sempre con i poliziotti. Ogni giorno un piccolo gruppo di ultra-destra viene a casa mia e la Guardia Civil chiede loro i documenti, prendono una multa eppure continuano a venire", ha aggiunto Iglesias che ha confermato l'intenzione di lasciare nelle mani della ministra del Lavoro Yolanda Diaz lo scettro del partito. "Bisogna essere consapevoli di come cambia la propria posizione. Gli atleti lo capiscono perfettamente. Per un po' sono stato più efficace in questa posizione, che comportava più protagonismo e forse devi andare un po' più indietro e giocare da centrocampista invece di giocare in avanti". (Spm)