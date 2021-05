Omofobia: Azzolina (M5s) a Salvini, ti manca qualche rotella e non quelle dei banchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sei stato asfaltato prima da Virginia Raggi, poi da Fedez. Se fosse 'tutto già così', come scrivi, non parleremmo nemmeno di una legge che ha il sacrosanto diritto di essere approvata". Così replica su Facebook l'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina del M5s, ad un post del leader della Lega, Matteo Salvini, che tratta anche del ddl Zan contro omotransfobia. "In ultimo, ma non meno importante, le tue idee, il tuo modo di fare sempre aggressivo nel linguaggio e spesso misogino, ti rendono antitetico al concetto di libertà, lontano da te anni luce. Ti manca evidentemente qualche rotella e non quelle dei banchi", ironizza infine Azzolina. (Rin)