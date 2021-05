G7: al via domani ministeriale Esteri e sviluppo a Londra, presente Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà domani a Londra per partecipare alla ministeriale del G7, in programma da domani fino al 5 maggio in quella che sarà la prima riunione in presenza dei ministri degli Esteri e dello sviluppo del G7 ad oltre due anni. La riunione, organizzata dal ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello sviluppo britannico, sarà chiamata ad adottare un approccio integrato per affrontare la politica estera e le sfide dello sviluppo internazionale. L'incontro, si legge in una nota del ministero degli Esteri di Londra, rappresenta inoltre "un'opportunità cruciale per rivitalizzare la diplomazia di persona" e punta a stabilire un approccio condiviso tra le principali democrazie del mondo sull'accesso equo ai vaccini, a concordare obiettivi globali di istruzione delle ragazze, a individuare obiettivi rigorosi sul finanziamento del clima e ad adottare nuove misure per prevenire le carestie e l'insicurezza alimentare. Oltre ai Paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, oltre all'Ue), alla ministeriale sono invitati anche l'India, l'Australia, la Repubblica di Corea e il Sudafrica, oltre che il presidente e il segretario generale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che parteciperanno come ospiti a parti della riunione dei ministri degli Esteri e dello sviluppo del G7 di quest'anno. La loro presenza è finalizzata a garantire una più ampia esperienza e rappresentanza geografica e a dimostrare la crescente importanza della regione indo-pacifica. (Rel)