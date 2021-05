Primo maggio: Fapi, Paese in crisi di rappresentanza se insegue Fedez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nazione che "non riesce ad occuparsi dei problemi economici e sociali, preferendo rincorrere polemiche e discussioni inutili segnala una crisi irreversibile della propria rappresentanza istituzionale. Mai come in questo momento le discussioni retoriche dovrebbero essere evitate". Lo scrive su Facebook il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, commentando il monologo di Fedez durante il concerto del Primo maggio. "Troppo facile per coloro che detengono la responsabilità politica e di governo non parlare del lavoro che manca davvero, considerato che 4,3 milioni di italiani sono stati costretti a ricorrere ai sussidi contro la povertà, preferendo attardarsi in sterili diatribe sul costoso concerto del Primo maggio. Evidentemente, il monologo di Fedez, i partiti che controllano la Rai e i diritti degli omosessuali, sono temi più urgenti della crisi delle imprese e della disoccupazione che vive il Paese. In un tempo assai difficile per la comunità italiana sarebbe stato opportuno - conclude Sciotto - uno sforzo collettivo di responsabilità, soprattutto da parte di quelle forze politiche che nonostante si siano sempre professate di rappresentare i lavoratori, nei fatti estrinsecano, ancora una volta, la loro vocazione retorica e qualunquistica distante dai problemi della gente".(Rin)