Covid: clienti a consumare all’interno, tre locali chiusi dalla Polizia

- Ieri gli agenti della Questura di Milano hanno disposto la chiusura di tre locali, che non avevano rispettato le normative anti-Covid, accogliendo clienti all’interno. Il primo intervento è delle 12.38, in via Satta: gli agenti del commissariato Quartoggiaro hanno controllato d’iniziativa un circolo, trovando all’interno sei persone, identificate e sanzionate. Oltre a loro c’era il titolare, sanzionato anche per la mancanza dell’apposizione del cartello indicante il numero massimo di avventori consentiti all’interno del locale. Il secondo intervento è delle 16.45, in via Varanini, dove una Volante ha identificato e sanzionato sei persone che pranzavano all’interno di un ristorante. Infine, alle 20.30, gli agenti della Polizia amministrativa e sociale, mentre transitavano per via Morosini, dopo un servizio legato alla verifica delle normative anti-contagio, hanno notato clienti all’interno di un Sushi: erano in 13, tutti seduti a consumare la cena all’interno della saletta posta sul retro. Sono stati tutti sanzionati, insieme al titolare, che ha ricevuto anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni, disposta anche per il circolo in zona Quartoggioro e per il ristorante in via Varanini. (Rem)