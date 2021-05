Libia: marina, soccorsi più di 600 immigrati negli ultimi due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libiche hanno annunciato di aver soccorso più di 600 migranti in mare negli ultimi due giorni. Il portavoce del capo di stato maggiore delle forze navali libiche, generale di brigata Baha Masoud Abdel Samad, ha annunciato il salvataggio di 172 immigrati di nazionalità africana in viaggio verso l'Europa su un gommone a nord della città di Zawiya. Abdel Samad ha detto che il personale della Guardia Costiera e dell'Agenzia di Sicurezza del Porto è andato ad Ain Zara dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso, ed è riuscito a salvare i migranti, che sono stati poi sbarcati alla base navale di Tripoli e trasportati al centro di accoglienza di Ain Zara, a sud della capitale. Venerdì scorso 30 aprile, sono stati soccorsi 334 migranti di diverse nazionalità africane, che erano in viaggio verso le coste dell'Europa a bordo di 4 gommoni a nord della capitale, Tripoli. Lo stesso giorno, la Guardia costiera libica ha soccorso 132 migranti africani a nord della città di Khums, dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso, portando il numero dei migranti soccorsi negli ultimi due giorni a oltre 600. (Lit)