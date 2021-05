Germania: violente proteste nella notte a Berlino, 240 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tedesca ha effettuato circa 240 arresti dopo le violenze avvenute la notte scorsa a Berlino nell'ambito delle manifestazioni del primo maggio. Lo ha reso noto il capo della polizia di Berlino, Barbara Slowik, che in una nota ha definito inaccettabili gli eventi della notte scorsa. Circa 30 mila persone sono scese per le strade della capitale tedesca per celebrare in maniera pacifica la Giornata del lavoro, tuttavia in serata le manifestazioni sono sfociate nella violenza dopo che alcuni dimostranti hanno dato fuoco a bidoni della spazzatura e pallet di legno. Le tensioni più forti si sono registrate nel distretto di Neukoelln dopo che la polizia ha cercato di far rispettare le regole anti-Covid, provocando la reazione dei manifestanti che hanno iniziato a lanciare pietre e bottiglie all'indirizzo degli agenti. Secondo quanto riferito dalla polizia, circa 20 poliziotti sono rimasti feriti. La manifestazione è stata in seguito dispersa.. (Geb)