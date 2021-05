© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell'India ha certificato che nelle ultime 24 ore 3.689 persone sono morte per cause riconducibili alla Covid-19, il numero più alto dall'inizio della crisi pandemica. Sabato l'India ha superato per la prima volta la cifra record di 400mila nuovi contagi in un giorno, per un totale di 19.557.457 infetti dall'inizio della pandemia, con 215.542 decessi riconducibili alla Covid-19. (Inn)