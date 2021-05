San Donato Milanese: rubano borsa ad anziana due giorni dopo denuncia per furto, arrestati due giovanissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Hanno rubato la borsa a un'86enne e a sua figlia nel parcheggio di un negozio della grande distribuzione e poi hanno prelevato contanti con il bancomat dell'anziana. Per questo due giovanissimi, un ragazzo di 20 anni di Cernusco sul Naviglio e uno di 17 di Segrate, già denunciati per tentato furto il 28 aprile, sono stati arrestati venerdì pomeriggio dai carabinieri della Sezione operativa di San Donato Milanese, coadiuvati da quelli della Tenenza di Rozzano. I due giovani, a bordo della stessa Fiat Multipla, intestata a un prestanome, su cui erano stati fermati due giorni prima, sono entrati nel parcheggio dell'esercizio Obi di San Giuliano Milanese in via Po e, con un'azione fulminea, approfittando di un momento di distrazione delle due donne di 86 e 58 anni, che stavano riconsegnando il carrello della spesa, hanno sottratto le due borse appoggiate all'interno della loro autovettura Ford Fiesta e si sono velocemente dileguati. La figlia ha provato per pochi metri a inseguire il giovane che correva con le borse in mano, senza riuscirci. I Carabinieri della Sezione Operativa si sono subito messi alla ricerca del veicolo, grazie anche alla descrizione di alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e, dopo prolungate ricerche, li hanno intercettati e fermati davanti a un istituto di credito di Rozzano con indosso la somma di 250 euro in contanti, appena prelevata, la carta di debito e un foglietto con il numero del codice Pin dell'anziana proprietaria. La perquisizione veicolare eseguita sulla Fiat Multipla ha inoltre consentito di recuperate le due borse rubate, con vari oggetti personali. La refurtiva è stata restituita alle due donne, mentre l'autovettura è stata sottoposta a sequestro. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Milano che ha applicato al ventenne la custodia cautelare in carcere.