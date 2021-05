San Donato Milanese: rubano borsa ad anziana due giorni dopo denuncia per furto, arrestati due giovanissimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena due giorni prima, mercoledì 28 aprile, i Carabinieri della Compagna di San Donato Milanese avevano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale I.M., 45 anni di Milano e denunciato in stato di libertà per tentato furto i due ragazzi. I tre erano stati sorpresi mentre fuggivano in auto dopo l'alt intimato dai Carabinieri, che nel percorrere via Dante a Segrate hanno notato uscire da un parcheggio la Fiat multipla, già segnalata in relazione a diversi furti commessi nel territorio. In quella circostanza i militari, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di procedere al controllo e, alla vista della pattuglia, la macchina è fuggita a forte velocità, venendo inseguita fino in tangenziale dove, con l'ausilio di altre pattuglie di rinforzo, è stata bloccata. Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire che i tre, poco prima, avevano infranto il vetro di un'automobile parcheggiata nel centro di Segrate, senza riuscire però a rubare nulla. Nella macchina i Carabinieri hanno trovato nascosto sotto il sedile del passeggero il martelletto frangivetro utilizzato per commettere il reato. I Carabinieri hanno acquisito numerose immagini di videosorveglianza e stanno verificando tutti i precedenti furti su auto commessi negli ultimi mesi soprattutto nel territorio di Segrate e San Giuliano Milanese, al fine di ricostruire i movimenti dell'auto e verificare le condotte dei denunciati. Anche l'arresto del 45 enne è stato convalidato dal Tribunale di Milano che ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.(Com)