Milano: alla scoperta di Baggio Isola e Chiaravalle, parte la campagna di promozione dei quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baggio, Isola e Chiaravalle sono i primi protagonisti del viaggio alla scoperta dei quartieri di Milano. "Neighborhood by Neighborhood", questo il titolo della campagna di promozione della città, che invita a scoprire luoghi, suoni e persone dei quartieri milanesi. Grazie alla collaborazione diretta con gli attori del territorio, ogni mese tre quartieri protagonisti si animeranno con aperture straordinarie, laboratori, presentazioni, mostre e tour per accogliere tutti coloro che potranno essere turisti nella propria città. Si parte - fa sapere una nota di Palazzo Marino - con Baggio, Isola e Chiaravalle, i cui parchi fioriscono proprio in primavera e offrono l'opportunità di gite all'aria aperta e nel verde senza uscire dalla città. L'antico borgo di Baggio si anima con la rassegna "Primavera di Baggio" e la nuova rassegna "Gli orti di Baggio", oltre a offrire bellissimi itinerari nel Parco delle Cave. Chiaravalle festeggia gli 800 anni dell'Abbazia, per una pedalata a due passi dal centro della città. E infine Isola con la Biblioteca degli Alberi e le botteghe artigiane. "Sono convinta – dichiara l'assessora al Turismo Roberta Guaineri – che lo stop forzato per l'emergenza pandemica ci abbia dato la possibilità di ripensare a una nuova idea di turismo, a una nuova idea di città: sicura, green, innovativa e soprattutto aperta e accogliente. Un turismo 'slow' e sostenibile, quindi, che rispecchi il nostro progetto di sviluppo di una città a 15 minuti, policentrica e accogliente, andando a valorizzare tutto quel patrimonio di bellezze architettoniche e artistiche e tutte quelle eccellenze ancora lontane dai tradizionali circuiti turistici. Questa campagna rappresenta un'occasione preziosa per valorizzare il territorio e al contempo per rinnovare lo spirito d'identità dei milanesi". (segue) (Com)