Milano: alla scoperta di Baggio Isola e Chiaravalle, parte la campagna di promozione dei quartieri (2)

- La campagna di comunicazione lanciata con il brand YesMilano è un progetto di Milano&Partners, l'agenzia di promozione della città di Milano, promossa dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La campagna nasce a seguito di una Design Marathon di due giorni, organizzata da NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che ha coinvolto cinquanta studenti delle aree Communication and Graphic Design, Design e Media Design and New Technologies dell'Accademia, con cui Milano&Partners ha siglato una partnership per lo sviluppo della creatività. "Lavorare al rilancio della città con YesMilano – afferma Donato Medici, Managing Director di Naba – vuol dire trasformare una negazione, MilaNo (storica barzelletta meneghina), in un Sì. E tutto all'improvviso si carica di energia positiva". Frutto di questa collaborazione sono i manifesti che coloreranno la città nei mesi di promozione, ognuno dedicato a un quartiere, che vedono protagonisti luoghi e simboli senza dimenticare le persone, "volto" dei quartieri, identificati direttamente sul e con il territorio tra persone che vivono e lavorano nei quartieri stessi. Così come l'idea di sviluppare una playlist per ogni quartiere, che diventa la colonna sonora della città. La campagna si avvale della collaborazione di Gitec, che per un fine settimana al mese accompagnerà alla scoperta dei quartieri con tour tematici, e di Goooders Milano che individuerà nei quartieri dei Goood Points: luoghi che aggregano e coinvolgono in progetti di sostenibilità ambientale, sociale e culturale e dei Goood Ambassador, che raccontano il quartiere e le loro esperienze in modo da ispirare e invitare i cittadini di quartiere a diventare parte attiva della vita e del bene - goood - del quartiere. (Com)