Primo maggio: M5s, vertici Rai chiariscano, interrogazione in Vigilanza

- "Riteniamo che quanto accaduto ieri sia molto grave. Non si può impedire ad un libero cittadino di poter esprimere le proprie opinioni, come sancito anche dalla nostra Costituzione. Quanto denunciato da Fedez nel video pubblicato sui suoi canali social è preoccupante e obbliga i vertici Rai ad un necessario chiarimento. Per questo presenteremo un'interrogazione urgente in Vigilanza per chiedere chiarimenti sull'accaduto". E' quanto affermano in una nota le deputate della commissione di Vigilanza Rai del Movimento cinque stelle.(Com)