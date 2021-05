Primo maggio: Orfini (Pd), qualcuno in Rai dovrebbe dimettersi subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una azienda che fa Servizio pubblico "dovrebbe più di ogni altra tutelare la libertà di espressione. Una rete che è stata diretta e plasmata da Angelo Guglielmi dovrebbe avere più di ogni altra nel Dna il rifiuto di atteggiamenti censori. Dopo quanto accaduto la Rai non dovrebbe fare comunicati a difesa dell'indifendibile, ma chiedere scusa. E qualcuno dovrebbe dimettersi, subito". Lo scrive in un post su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "La Rai - si legge - sostiene che quanto accaduto sia responsabilità della società esterna che produce il concertone. La tesi non regge, vista la presenza attiva della vice direttrice di Rai3 nelle telefonate in cui si chiedeva di cancellare passaggi del discorso. In ogni caso sarebbe interessante leggere cosa la Rai chiede agli organizzatori del concerto nel contratto. Faremo in parlamento gli atti necessari per verificarlo. Ore prima che Fedez salisse sul palco la Lega e Salvini hanno iniziato ad attaccarlo per quello che avrebbe detto. Come facevano a saperlo? Chi li ha avvertiti? Sono stati loro a chiedere alla Rai di intervenire? Domande retoriche ovviamente, ma per fortuna non siamo nell'Ungheria del tanto caro a Salvini Orban", conclude Orfini. (Rin)