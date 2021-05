Milano: rubano cellulare a bordo del bus 91, arrestati due giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera alle 20.10 a Milano in via Ferrante Aporti, angolo piazza Luigi di Savoia, due giovani romeni, di 29 e 25 anni, sono stati arrestati a bordo di un bus della linea 91 per furto con destrezza in concorso. Poco prima avevano avvicinato a bordo del mezzo un 23enne italiano: mentre uno dei due complici lo ha distratto, l’altro gli ha rubato il cellulare. La vittima se ne è però accorta e ha avvertito il conducente dell’autobus, che ha bloccato le uscite e chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti delle Volanti della Questura di Milano, arrivati sul posto, hanno arrestato i due giovani, entrambi con precedenti a carico. In mattinata, alle 11.50, in zona Corvetto, le Volanti hanno arrestato sempre per furto con destrezza un 23enne del Gambia, che poco prima aveva rubato il cellulare dal marsupio di un egiziano di 46 anni. La vittima, dopo essere stata derubata in via Bonelli, ha allertato le forze dell’ordine, raccontando loro l’accaduto e fornendo una descrizione del colpevole del furto, che è stato trovato dagli agenti a poca distanza, ancora in possesso del cellulare dell’uomo derubato, a cui è stato restituito. (Rem)