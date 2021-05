Covid: Curcio, speriamo estate all'insegna della ripresa, ma serve cautela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un'estate in cui dovremo avere cautela, ma non significa che non sarà gradevole come altre. Un'estate che speriamo sia all'insegna della ripresa". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, all'inaugurazione dell'hub vaccinale del centro commerciale Porta di Roma. "Concentriamoci sul 90 per centro delle dosi di vaccino che mettiamo a disposizione, non c'è una sola dose che viene sprecata", ha concluso. (Rer)