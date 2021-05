El Salvador: parlamento nomina tra le polemiche Corte costituzionale e procuratore generale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni di fine febbraio hanno consentito alla coalizione che appoggia BUkele di avere una maggioranza schiacciante nel parlamento monocamerale. Ai 56 seggi del "suo" Nuevas ideas (Nuove idee), vanno infatti agiunti i cinque seggi della Grande alleanza per l'unità nazionale (Gana), oltre a i tre voti "esterni" garantiti da due formazioni minori. Le opposizioni sono in gran parte rappresentate dal conservatore Arena (Alleanza repubblicana nazionalista), 14 seggi contro i 37 della passata legislatura e dal Frente Farabundo Martì para la liberacion nacional (Fmln) che scende da 23 a quattro deputati. La maggioranza altamente qualificata rende tra le altre cose possibile nominare un terzo dei magistrati della Corte suprema, il procuratore generale, il personale della procura sui diritti umani o della Corte dei conti, contrattare prestiti e approvare leggi di spesa senza praticamente opposizione. Di fatto un controllo più o meno diretto dei tre poteri dello stato, che porterà il presidente a sgranare la sua agenda politica non più da una posizione di sfida verso le istituzioni, emblema di una ribellione al "potere tradizionale" del paese. (Mec)