Milano: raccolti 320mila euro con crowdfunding civico, finanzieranno tutti e 19 i progetti per i quartieri candidati

Verranno tutti finanziati i 19 progetti selezionati dal Comune di Milano per la seconda edizione del crowdfunding civico, promossa dall'Assessorato alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e Commercio, cofinanziata dall'Unione europea nell'ambito del Pon Metro 2014-2020 e realizzata in collaborazione con Produzioni dal Basso e Ginger Crowdfunding. Superano - fa sapere Palazzo Marino - i 320mila euro i fondi raccolti dalle 4mila donazioni dei cittadini attraverso il web, risorse che diventeranno oltre 700mila euro grazie al contributo del Comune e che porteranno alla realizzazione di 19 nuovi progetti volti a migliorare il senso di comunità nei quartieri più esterni della città, ridisegnando spazi e servizi a disposizione degli abitanti. Diciannove realtà che spazieranno dalla parete per l'arrampicata nata a Greco al delivery solidale di Dergano, dalla scuola dove imparare a fare il pane di Chiaravalle all'orto urbano di Niguarda e al primo repair café alla Barona in cui ridare nuova vita agli oggetti quotidiani, sino al cinema all'aperto interamente dedicato ai bambini e alle famiglie che sorgerà al Giambellino. "Gli ottimi risultati raggiunti, con il cento per cento di progetti proposti promossi dalla rete e oltre 320mila euro raccolti tra gli oltre 4mila milanesi che hanno aderito al progetto, dimostrano come oggi sia possibile, grazie al crowdfunding, ipotizzare scenari di finanziamento diversi dal contributo pubblico per supportare i progetti sociali e di sviluppo della città", dichiara l'assessora alle Politiche per il lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani.