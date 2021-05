Milano: raccolti 320mila euro con crowdfunding civico, finanzieranno tutti e 19 i progetti per i quartieri candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il crowdfunding civico - prosegue - si conferma uno strumento prezioso, non solo per la possibilità di raccogliere risorse aggiuntive, ma soprattutto per coinvolgere i cittadini nel ridisegnare con l'Amministrazione spazi e servizi affinché questi siano sempre più in sintonia con le esigenze degli abitanti di ogni singolo quartiere. Il Crowdfunding civico portato avanti dal Comune di Milano può rappresentare un valido modello da seguire in Italia e in tutta Europa affinché i cittadini possano ritrovare il senso di comunità e di appartenenza attraverso idee e progetti condivisi dal basso, soprattutto dopo la difficile situazione vissuta durante questa emergenza Covid". Nello specifico sono state sessanta le candidature arrivate all’amministrazione in risposta al bando Crowdfunding civico lanciato a maggio 2020 e 19 i progetti selezionati per essere sottoposti al vaglio dei milanesi e iniziare la raccolta fondi. Tutti i progetti scelti e posti in piattaforma sono riusciti a centrare l'obiettivo, raccogliere almeno il 40 per cento delle risorse necessarie per accedere poi al contributo a fondo perduto del Comune di Milano pari al restante 60 per cento, fino a un massimo di 60mila euro per ogni singola proposta. Le oltre 4.000 donazioni dei milanesi sono frutto di oltre 156mila visite al sito. Visite che sono avvenute per il 70,8 per cento da cellulare, per il 28 per cento da pc e solo per l’1,2 per cento da tablet. Per donare il 38,4 per cento ha scelto Paypal, il 41,4 per cento la carta di credito e il 20,1 per cento il bonifico bancario. Il valore medio delle donazioni è stato di circa 75 euro. I progetti affrontano temi e necessità molto differenti tra loro: dall'ambiente all'inclusione sociale, dall'agricoltura alla rigenerazione urbana passando per la formazione e la solidarietà fino alla promozione della cultura del riciclo. (Com)