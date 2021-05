Israele: soldati sparano a donna palestinese armata di coltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna palestinese è stata ferita da colpi d'arma da fuoco dopo aver tentato di pugnalare i soldati delle forze di difesa israeliane (Idf) all'incrocio di Gush Etzion nel sud di Betlemme. Lo ha detto un portavoce dell'Idf. "Un aggressore armato di coltello ha tentato di pugnalare i soldati dell'Idf all'incrocio di Gush Etzion. Un soldato ha sparato contro l'aggressore e l'ha neutralizzato. Non sono stati riportati feriti", ha twittato l'ufficio stampa della forza israeliana. Secondo quanto riferito, la donna aveva 60 anni. Si è avvicinata ai soldati con un coltello anche dopo che i soldati l'hanno avvertita di fermarsi e hanno sparato colpi di avvertimento in aria. La donna è stata portata in ospedale in condizioni critiche. L'attacco arriva in mezzo a un aumento delle tensioni a seguito del rinvio delle elezioni palestinesi. (Res)