Somalia: premier Roble ordina all'esercito di tornare nelle caserme e promette elezioni eque (3)

- La sessione di ieri è stata convocata dal presidente della Camera bassa, Mohamed Mursal, per votare sulla proposta del presidente Farmajo di ripristinare l'accordo pre-elettorale dello scorso 17 settembre e revocare la proroga di due anni del suo mandato, dopo che martedì scorso, in un discorso televisivo alla nazione, Farmajo aveva annunciato che le elezioni nel Paese si svolgeranno come previsto e aveva invitato le parti firmatarie dell'accordo pre-elettorale del 17 settembre a tornare ai colloqui. L'annuncio è giunto dopo che il primo ministro Mohamed Roble ha scaricato lo stesso Farmajo, così come fatto in precedenza dagli Stati regionali di HirShabelle e Galmudug. In un comunicato congiunto, entrambi gli Stati - finora alleati del governo federale di Mogadiscio nella crisi politica che paralizza il Paese da diversi mesi - hanno chiesto di convocare le elezioni sulla base dell'accordo del 17 settembre. La lunga crisi politica innescata dallo stallo elettorale che paralizza la Somalia da diversi mesi si è acuita con la decisione della Camera bassa del parlamento di Mogadiscio di votare a favore della proroga di due anni del mandato presidenziale. La situazione è degenerata domenica scorsa in seguito all'ammutinamento di alcuni militari dalle loro basi nella regione del Medio Scebeli. Violenti scontri si sono verificati in diverse parti della capitale dopo che i militari ribelli si sono riversati nella capitale Mogadiscio e hanno preso il controllo di alcuni distretti, tra cui Fagah e Sana, mentre alcuni candidati di opposizione hanno denunciato che le loro case sono state attaccate da forze filogovernative. (Res)