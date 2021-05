Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite in mattinata e passaggi di nuvolosità fine medio-alta dal primo pomeriggio con addensamenti un po' più consistenti sui rilievi centro-orientali; nuove irregolari schiarite in serata. Precipitazioni deboli residue nelle prime ore sui rilievi centro-orientali, nel pomeriggio nuovi isolati piovaschi sui rilievi centro-orientali, in possibile estensione alla pianura orientale; altrove eventi meno probabili. Neve oltre 1800 metri sui rilievi alpini. Minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime tra 10 e 13 °C, massime tra 19 e 22 °C. (Rem)