Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mattino cielo poco nuvoloso, con ampie aperture a ovest e locali addensamenti un po' più rilevanti ad est; nel pomeriggio temporaneo e irregolare aumento della nuvolosità, in serata ampie schiarite, in particolare su zone di pianura. Precipitazioni possibili isolate residue nelle prime ore ad est; nuovi occasionali piovaschi pomeridiani su fascia prealpina, in possibile estensione alle pianure centro-orientali. Minime e massime in calo. In pianura minime attorno a 10 °C, massime attorno a 18 °C. (Rem)