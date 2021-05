Spagna: regionali Madrid, una delle campagne elettorali più accese e polarizzate di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale per le elezioni regionali di Madrid del 4 maggio prossimo sarà ricordata come una delle più accese e polarizzate di sempre. “Comunismo o libertà”, “fascismo o democrazia” sono stati gli slogan e le accuse incrociate che si sono scambiati i candidati degli opposti schieramenti. La discesa in campo del leader di Unidas Podemos Pablo Iglesias, che ha abbandonato il 15 marzo scorso l'incarico di vicepremier per correre alla presidenza della regione, ha infiammato una campagna elettorale che già di per sé si preannunciava decisamente tesa. L'apice della tensione si è raggiunto con due lettere minatorie contenenti alcuni proiettili indirizzate a pochi giorni di distanza allo stesso Iglesias e alla candidata del Partito popolare (Pp) e presidente della Comunità in carica, Isabel Diaz Ayuso. Il clima di scontro permanente ha spinto il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, a disporre l'assegnazione della scorta a tutti i candidati ed un rafforzamento delle misure per Diaz Ayuso e Pablo Iglesias. (segue) (Spm)