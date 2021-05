Spagna: regionali Madrid, una delle campagne elettorali più accese e polarizzate di sempre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancati, peraltro, eventi che hanno contribuito a esasperare la situazione. Il 7 aprile il partito di estrema destra Vox ha deciso inaugurare la sua campagna elettorale nel quartiere “rosso” Vallecas di Madrid e durante il comizio diversi manifestanti appartenenti a gruppi di estrema sinistra hanno lanciato oggetti e pietre contro il palco. Gli scontri con gli agenti hanno portato all'arresto di quattro persone, tra cui un minorenne e al ferimento lieve di 20 poliziotti e 14 manifestanti. La candidata di Vox ha accusato pubblicamente Unidas Podemos di aver fomentato la violenza. “Iglesias prima ci ha segnalato, poi ci ha inviato i suoi brigatisti per ucciderci e dopo ha giustificato l'attacco a Vox”, ha denunciato Monasterio. Iglesias ha replicato sostenendo che erano stati gli ultras di Vox a provocare le violenza a Vallecas e a lanciare oggetti contro i partecipanti, con il leader nazionale, Santiago Abascal “a rompere il cordone di polizia insieme ai suoi teppisti per provocare una carica”. (segue) (Spm)