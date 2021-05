Spagna: regionali Madrid, una delle campagne elettorali più accese e polarizzate di sempre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito organizzato da “Telemadrid” il 21 aprile, l'unico che ha visto la partecipazione di tutti e sei i candidati, è stato segnato più dalle accuse reciproche tra i due poli. La presidente facente funzioni del Pp, Isabel Diaz Ayuso, è stata al centro del fuoco incrociato di Pablo Iglesias, Angel Gabilondo e Monica Garcia di Más Madrid, mentre critiche più velate, ma a volte non meno dure, sono giunte dai probabili partner di governo Rocio Monasterio di Edmundo Bal di Ciudadanos (Cs). I temi principali al centro del dibattito sono stati la gestione sanitaria ed economica della pandemia del coronavirus, le politiche economiche e del lavoro per rilanciare le regione nei prossimi due anni e le possibili alleanze una volta che le urne saranno chiuse. In merito alla gestione sanitaria della pandemia, Pablo Iglesias ha attaccato frontalmente Diaz Ayuso ricordando che la Comunità di Madrid con 20 mila morti è la regione con il peggior dato della Spagna: “Pensi che sia decente prendere in giro la cittadinanza, pensi che sia decente dire che questo è un problema dell'aeroporto?”, ha incalzato Iglesias replicando alla Ayuso che, in un momento di titubanza, aveva attribuito la maggior parte dei contagi al mancato controllo dell'aeroporto di Madrid che è una competenza del governo nazionale. Il dibattito ha registrato due momenti di particolare tensione. Il primo in riferimento alle parole della candidata del Pp che nei giorni scorsi aveva parlato di "code di persone affamate sovvenzionate dai partiti di sinistra". "Mi vergogno e mi sento molto offeso per le parole pronunciate dalla signora Ayuso", ha attaccato Gabilondo, ricordando che il tasso di disoccupazione giovanile nella Comunità di Madrid è del 34 per cento. Alle sue dichiarazioni si sono aggiunti Iglesias e Garcia definendole "vergognose e indecenti". (segue) (Spm)